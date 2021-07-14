Похолодание с дождями и грозами придет в Новосибирск

Вторая половина недели в Новосибирске будет прохладной и дождливой, холодать начнет уже в среду, сообщил пресс-центр мэрии со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В среду в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди, грозы, порывы ветра до 16 метров в секунду. В течение дня похолодает до 20 градусов.

В ночь на четверг будет 15-17, днем – 19-21 градусов. Ночью ожидается кратковременный дождь, местами грозы, днем – местами небольшой дождь.

В ночь на пятницу будет 11-13, днем – 19-21 градусов. Ночью вероятны дожди, днем будет преимущественно без осадков.