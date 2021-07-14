Похолодание с дождями и грозами придет в Новосибирск

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Вторая половина недели в Новосибирске будет прохладной и дождливой, холодать начнет уже в среду, сообщил пресс-центр мэрии со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.
В среду в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди, грозы, порывы ветра до 16 метров в секунду. В течение дня похолодает до 20 градусов.
В ночь на четверг будет 15-17, днем – 19-21 градусов. Ночью ожидается кратковременный дождь, местами грозы, днем – местами небольшой дождь.
В ночь на пятницу будет 11-13, днем – 19-21 градусов. Ночью вероятны дожди, днем будет преимущественно без осадков.
ANVikulovЧто за дела в Казахстане 35-38. За литр. В уши нам дуют. Сами казахам по 30 руб за литр продают оптом....
-Керя-Враньё Воровство Предательство
UynachalnicaЦитатаМинэкономразвития РФ спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты в 2021 году почти на 5 тысяч...
ANVikulovСтоимость 1 литра бензина АИ 92 достигала 26.41 рубля, что в национальной валюте составляет 151 тенге....Что...