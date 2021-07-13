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Годовая инфляция в России подскочила в июне

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Годовая инфляция в России в июне составила 6,5%, следует из материалов Банка России. В ЦБ считают, что она начнет снижаться осенью.

Те не менее, по сравнению с маем 2021 года в июне отмечено некоторое снижение месячного роста цен (с поправкой на сезонность), приводит ТАСС данные Центробанка.

«С учетом сроков исчерпания эффектов низкой базы и проводимой денежно-кредитной политики Банк России ожидает, что годовая инфляция начнет снижаться осенью, вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — отмечает ЦБ.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что ждет по итогам 2021 года инфляцию выше апрельского прогноза Банка России, который составляет 4,7-5,2%, но ниже текущего уровня.

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Экономика #Деньги
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