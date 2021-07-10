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Музыку спасет «хранилище Судного дня»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Полярный архипелаг Шпицберген к 2022 году получит «хранилище Судного дня» для музыкальных произведений на случай глобальных катаклизмов.

Хранилище будет представлять собой здание, расположенное под снегом и скалой на глубине примерно 304 метра. Для хранения и архивирования музыки специалисты используют специальные технологии, пишет «Российская газета».

В частности, музыку сохранят с помощью двоичного кодирования и QR-кодов высокой плотности на прочной оптической пленке. Предполагается, что хранилище прослужит не менее тысячи лет, его будут регулярно пополнять.

Сначала в хранилище поместят классическую музыку, а затем придет черед остальных жанров. При этом государства могут отправить инициаторам проекта свои варианты подборок музыкальных композиций, которые необходимо спасти от потенциального уничтожения.

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Технологии #Наука #Музыка
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