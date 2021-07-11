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Англия или Италия: кто станет победителем Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/england
Евро-2020 завершается матчем Англии и Италии в воскресенье, 11 июля. Смогут ли родоначальники футбола взять кубок или он достанется «Скуадре адзурре»?

Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы впервые в истории. Италия была чемпионом Европы в 1968-году, а также дважды доходила до финала (в 2000-м и 2012-м).

В полуфинале Италия одолела Испанию по пенальти (1:1, 4:2). Команде Роберто Манчини немного повезло — по игре сильнее и ближе к победе были испанцы. Этот матч положил конец 13-матчевой победной итальянской серии (в основное время), зато стал 33-й подряд беспроигрышной встречей.

Англия выиграла полуфинал против Дании со скандалом (2:1). Подопечные Гарета Саутгейта отыгрались после точного удара датчан через девять минут, но судьбу матча решил достаточно спорный пенальти, назначенный на известного симулянта Рахима Стерлинга.

Начало матча Италия — Англия по расписанию: 22.00 мск
Где смотреть: прямая трансляция на телеканале «Россия-1»

«Финал — это мечта, которую мы воплощали в жизнь более трех лет, и тренер вбивал мысль о ней, пока она не стала реальностью. Когда Манчини перед стартом турнира сказал нам поразмыслить о победе на Евро, мы подумали, что он сумасшедший, но сейчас мы всего в одном сантиметре от трофея», — отметил защитник и капитан сборной Италии Джорджио Кьеллини.

«Италия — очень сильная команда, я считаю на протяжении последних нескольких лет. Итальянцы в потрясающей форме, и у них опытные защитники, которые уже все повидали. Будет очень интересная игра», — высказался о сопернике главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

«Слабым местом для Англии является то, что если их защита оказывается под давлением при перестроении, то они не так хороши, как Испания, в уходе от прессинга. Однако, если вы используете ультра-атакующий прессинг, а они все же уходят от него, то необходимо следить за их темпом и ловить их на этом», — считает бывший наставник сборной Италии Антонио Конте.

«Я думаю, что дело может дойти до пенальти, и Англия выйдет победителем. Не думаю, что в игре будет слишком много голов. Италия очень сильна в обороне, как и Англия. Думаю, будет 1:1, а затем команды перейдут к серии пенальти», — спрогнозировал бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

По оценке букмекеров, шансы команд равны. И на Италию, и на Англию можно сделать ставку с коэффициентом 2.80.

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