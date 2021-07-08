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Черчесова уволили из сборной России по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Российский футбольный союз принял решение о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, сообщает пресс-служба РФС.

«Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — сказал глава РФС Александр Дюков.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года, его контракт был рассчитан до конца 2022 года. При нем команда провела 57 матчей, в 25 из которых одержала победу, 21 матч проиграла.

Под руководством специалиста сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. На чемпионате Европы сборная России заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.

На Евро-2020 российская команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела два поражения — от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4). На пресс-конференции после турнира Черчесов заявлял, что не собирается подавать в отставку.

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