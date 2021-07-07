Депутат призвал сократить зарплаты российским футболистам

Баснословные заработные платы футболистов российских клубов необходимо ограничить, а эти деньги направить на развитие детско-юношеского футбола, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

«Конечно, большинство болельщиков возмущены зарплатами игроков, которые несоразмерны классу игры и результату. Баснословные зарплаты необходимо ограничивать, чтобы эти деньги направлялись на развитие детско-юношеского футбола», — цитирует Пайкина РИА Новости.

Он подчеркнул, что ни один российский клуб не является коммерчески успешным, все содержатся за государственный счет или за счет компаний.

«А ведь деньги, которые компании направляют на необоснованно высокие заработные платы игроков, могли бы быть направлены этими же инвесторами на развитие детско-юношеского футбола», — высказался депутат.

По мнению Пайкина, лимит на легионеров в российском футболе стоит ужесточить, чтобы воспитывать своих футболистов, а не привлекать чужих.