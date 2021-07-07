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Депутат призвал сократить зарплаты российским футболистам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Баснословные заработные платы футболистов российских клубов необходимо ограничить, а эти деньги направить на развитие детско-юношеского футбола, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

«Конечно, большинство болельщиков возмущены зарплатами игроков, которые несоразмерны классу игры и результату. Баснословные зарплаты необходимо ограничивать, чтобы эти деньги направлялись на развитие детско-юношеского футбола», — цитирует Пайкина РИА Новости.

Он подчеркнул, что ни один российский клуб не является коммерчески успешным, все содержатся за государственный счет или за счет компаний.

«А ведь деньги, которые компании направляют на необоснованно высокие заработные платы игроков, могли бы быть направлены этими же инвесторами на развитие детско-юношеского футбола», — высказался депутат.

По мнению Пайкина, лимит на легионеров в российском футболе стоит ужесточить, чтобы воспитывать своих футболистов, а не привлекать чужих.

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Drronum

Никогда! Чем больше можно отбирать- тем больше хочется! Их будущее не здесь, ни в этой стране, потому...

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При нем благосостояние олигархов продолжат расти, а простые люди будут жить хуже.

нина90

Это рывок ,но еще не прорыв! А так обычная стабильность) Времени на раскачку нет 🤣😀

колобок11

Все эти рожи в тюрьме должны сидеть.
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