Директор МакSим призвала поклонников помолиться за здоровье певицы

Музыкальный менеджер и директор певицы МакSим (Марины Максимовой) рассказала о текущем состоянии артистки и призвала всех помолиться за ее здоровье. Об этом Маргарита Соколова написала в Instagram.

По словам Соколовой, певицу посетил духовник – отец Лука, который причащал и соборовал звезду, находящуюся в коме на аппарате ИВЛ.

«Это большая радость для нас всех и прежде всего для неё. Господь дал такую возможность, и Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего именно в эти минуты», — написала Соколова.

Она отметила, что еще рано говорить, что МакSим пришла в стабильное состояние и полное сознание, но надежды на выздоровление есть.

«Верующие люди поймут, что чудеса случаются! Сейчас только молитвы ваши могут помочь», — обратилась Маргарита Соколова ко всем, кто неравнодушен к состоянию певицы.