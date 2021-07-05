НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Директор МакSим призвала поклонников помолиться за здоровье певицы

Источник:
Sibnet.ru
200 1
Фото: © maksimartist, instagram.com/maksimartist

Музыкальный менеджер и директор певицы МакSим (Марины Максимовой) рассказала о текущем состоянии артистки и призвала всех помолиться за ее здоровье. Об этом Маргарита Соколова написала в Instagram.

По словам Соколовой, певицу посетил духовник – отец Лука, который причащал и соборовал звезду, находящуюся в коме на аппарате ИВЛ.

«Это большая радость для нас всех и прежде всего для неё. Господь дал такую возможность, и Марина отреагировала и пришла в какое-то осознание происходящего именно в эти минуты», — написала Соколова.

Она отметила, что еще рано говорить, что МакSим пришла в стабильное состояние и полное сознание, но надежды на выздоровление есть.

«Верующие люди поймут, что чудеса случаются! Сейчас только молитвы ваши могут помочь», — обратилась Маргарита Соколова ко всем, кто неравнодушен к состоянию певицы.

Еще по теме
Титул «Миссис Красноярск-2021» завоевала мать двоих детей
Артист Петр Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии
Дмитрий Тарасов рассказал о примирении с Бузовой
Умер молодой актер из сериала «Полицейский с Рублевки»
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Созданное в Томске устройство измерит океан в кругосветном путешествии
Жара придет в Забайкалье
Обязательную вакцинацию от COVID ввели в Омской области
Анфиса Чехова извинилась за высказывание о «бурятских женщинах»
Самое популярное
Черная дыра нарушила фундаментальный закон физики
Власти Кузбасса бешеными темпами взялись за проблему с детсадом
Новую пенсионную реформу проведут в России
Путин объяснил подорожание картошки до уровня бананов
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
6 июля 22:00
(МСК)
Италия
Испания
7 июля 22:00
(МСК)
Англия
Дания
Весь календарь
Последние матчи
3 июля 22:00
(МСК)
Украина 0
Англия 4
3 июля 19:00
(МСК)
Чехия 1
Дания 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Adminsanek — 173 балла
  • chebo17 — 172 балла
  • Voloshin Serega — 167 баллов
сделать прогноз
Картина дня
Мантуров выступил за обязательную вакцинацию в промышленности
Центробанк объяснил возвращение 10‑рублевой купюры
Риелторы призвали упростить продажу квартир по ипотеке
Перечислены страны-лидеры по вакцинации населения
Топ комментариев

Иркут 69

Скорее эти упыри одобрят налог на бедность...

Nik3316

ЦитатаВ ходе рассмотрения было указано, что принятие документа приведет к возникновению двойного налогообложения.Акцизы...

лачинов

Ну вы еще вспомните "... не более двух сроков ...".

nastya19944

Пообещал и сделал разные понятия.
Sibnet.Ru