Пропавшего в Омской области мальчика нашли за 20 км от дома

Восьмилетний мальчик пропал в Омской области, полицейские нашли его в другом районе, за 20 километров от поселка. Мальчик немой и не мог позвать на помощь.

Вечером в субботу в поселке Красная Тула пропал восьмилетний мальчик. Односельчане видели его направляющимся в сторону леса. Местные жители, пожарные и полицейские бросились на поиски. Ребенка искали всю ночь.

«Майор полиции Каир Нурмагамбетов, обследуя на служебном автомобиле территорию уже в Кормиловском районе, обнаружил мальчика, бредущего по проселочной дороге в сторону села Победитель. Так как ночь была теплой, ребенок почти не замерз, лишь немного был покусан комарами», – сообщило ГУ МВД по Омской области.

Полицейский доставил мальчика домой, к матери, где его накормили и уложили спать. В группе омского управления полиции в соцсети уточняется, что мальчик немой и имеет проблемы со слухом, поэтому не мог попросить о помощи.