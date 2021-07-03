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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Названа дата выхода продолжения игры «Ведьмак»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Victoria Romanova

Мобильная игра The Witcher: Monster Slayer обзавелась точной датой релиза, продолжение легендарного «Ведьмака» с элементами дополненной реальности выйдет 21 июля.

Игра будет доступна на устройствах под управлением iOS и Android. При этом владельцы смартфонов на базе Android могут пройти предварительную регистрацию и получить уведомление, когда The Witcher: Monster Slayer станет доступна всем желающим.

The Witcher: Monster Slayer — игра с механикой Pokemon GO, где пользователям предстоит выслеживать и убивать монстров, собирая трофеи. Разработчики обещают игрокам квесты, вдохновленные приключениями Геральта из Ривии.

Сюжет серии The Witcher вращается вокруг охотника на монстров Геральта, который выполняет различные задания. Вселенная игры основана на произведениях писателя Анджея Сапковского из цикла «Ведьмак».

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

olegsbeglov

Верните запрет работать более 8 часов в день без доплаты, зарплату маленькую получать, к врачу записываться...

Dima73

То есть известные части занимались известными методами, и не один год,используя облачные сервисы Microsoft...

nastya19944

Пообещал и сделал разные понятия.

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