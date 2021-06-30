Что посмотреть в июле: новые сериалы Netflix и HBO

Сериальный конвейер не останавливается даже летом. Зрители в июле смогут погрузиться в непростой мир подростков в разных вариациях от королевской элиты до полного ужасов городка. Для тех, кто хочет расслабиться и посмеяться, выйдет сериал о богачах на курорте и непростой дружбе собаки и ее хозяина.

«Молодые монархи», 1 июля, Netflix

О чем: Шведский принц Вильгельм поступает в престижную школу-интернат, где находит новых друзей и врагов. Он лучше понимает себя, его интересы часто оказываются в конфликте с семейными интересами.

Для кого: Для поклонников историй взросления и школьных конфликтов. В сериале также рассказывается о первой любви, причем речь здесь пойдет о весьма нетрадиционных отношениях.

«Улица страха», 2 июля, Netflix

О чем: Экранизация серии книг Роберта Лоуренса Стайна в жанре хоррор. Мини-сериал будет состоять из трех серий, в каждой из которых подростки в вымышленном городке столкнутся с древним проклятием, которое заставляет одного из жителей убивать. 2 июля покажут ужастик про события 1994 года, 9 июля — про 1978 год, а 16 июля выйдет третья часть про 1666 год, когда зародилось страшное проклятье.

Для кого: для тех, кто любит подростковые ужасы, обилие крови и страшных моментов, завязанных на вполне традиционной мистике с крепким литературным первоисточником.

«Чудовище должно умереть», 5 июля, Amediateka

О чем: История безутешной матери, которая хочет отомстить мужчине, насмерть сбившем на машине ее сына. Полиция закрыла дело, женщина сама решила вершить правосудие. Но план возмездия неожиданно начинает воплощаться в жизнь без ее участия. Это экранизация одноименного романа Сесила Дей-Льюиса (Николас Блейк).

Для кого: Для любителей детективов, историй о мести, а также тех, кто любит следить за психологически напряженными отношениями.

«Обитель зла: Бесконечная тьма», 8 июля, Netflix

О чем: Леон Кеннеди и Клэр Редфилд — знаменитые герои серии компьютерных игр в жанре хоррор на выживание Resident Evil. В анимационном сериале они будут расследовать доступ к файлам Белого дома и всемирный заговор вокруг вируса. Новые испытания заставят их снова испытать ужас.

Для кого: Только для поклонников игры Resident Evil. Тем, кто не в курсе этой культовой истории, будет сложно вникнуть в происходящее без погружения в мир популярной франшизы.

«Белый лотос», 11 июля, HBO

О чем: Богатые туристы приезжают в отель на Гавайях, чтобы расслабиться и потешить самолюбие за свои деньги. Сотрудники отеля изо всех сил стараются угодить капризных клиентам.

Для кого: Для тех, кто любит социальную сатиру, и кому в ближайшее время предстоит любоваться на красочные Гавайи только в сериале.

«Тернер и Хуч», 16 июля, Disney+

О чем: История о непростых и комичных взаимоотношениях федерального маршала и неуправляемого бордоского дога Хуча. Пес с характером становится верным напарником и другом Тернера. Это новая версия классического фильма «Тернер и Хуч» с Томом Хенксом.

Для кого: Подойдет всем, кто обожает фильмы и сериалы, где один из главных героев — питомец. Кроме того, этот сериал о дружбе, полный комичных ситуаций, можно смотреть всей семьей.