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Главврач наркологии в Бердске пойдет под суд за махинации с осмотрами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Заведующая наркологическим отделением больницы в Бердске пойдет под суд за присвоение и растрату: уголовное дело связано с медосмотрами для владения оружием и управления автомобилем, а также проживанием в больнице тех, кто не нуждался в лечении, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, с января 2019 по май 2020 года завотделением получала от местных жителей деньги за проведение медосмотров для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия и освидетельствования врачом-психиатром для управления транспортом. Значительную часть этих средств врач не сдавала в кассу медучреждения, а присваивала себе и распоряжалась ими по своему усмотрению.

Кроме того, годом ранее медик, чтобы выполнить госзадание и получить за это стимулирующие доплаты, предоставила возможность проживания в больнице восьми гражданам, которым медицинская помощь не требовалась и фактически не оказывалась.

Заводтелением предъявили обвинение в присвоении, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело направлено в городской суд Бердска.

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