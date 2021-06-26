Мэрилин Мэнсон принял решение сдаться полиции

Американский певец Мэрилин Мэнсон намерен добровольно явиться в полицию для предъявления ему обвинения в нападении на оператора в 2019 году.

Мэнсон явится в полицейское управление Лос-Анджелеса, соответствующее соглашение было достигнуто между адвокатом певца и должностными лицами штата Нью-Гэмпшир, в котором произошел инцидент, передает CNN.

Предъявление официального обвинения Мэнсону может быть назначено на середину августа. Певца обвиняют в нападении на оператора на концерте 18 августа 2019 года. В частности, Мэнсон несколько раз плюнул в камеру.

Если суд вынесет обвинительный приговор, исполнителю грозит лишение свободы на срок до одного года и штраф в размере 2 тысяч долларов. Однако адвокаты Мэнсона рассчитывают на оправдание своего клиента.