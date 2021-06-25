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Партию контрафактной водки изъяли в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УФСБ РФ по Алтайскому краю

Крупные партии нелегальной алкогольной продукции изъяли силовики в двух городах Алтайского края, сообщает региональная пресс-служба УФСБ России.

Уточняется, что правоохранители пресекли попытки ввезти на территорию региона и в последующем распространить через торговые точки в общей сложности свыше 38 тонн спиртосодержащей продукции.

Первую партию изъяли в Барнауле. Более 15 тысяч литров спиртосодержащей продукции без соответствующей обязательной лицензии хранили в помещении гаражного бокса на территории Октябрьского района. Партия алкоголя оценивается в сумму, превышающую 10,4 миллиона рублей.

Уголовное дело возбудждено по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК России (незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции в особо крупном размере).

Кроме того, на территории Рубцовска сотрудники краевого управления ФСБ задержали большегруз, в котором находилось 23 тонны этилового спирта без соответствующей лицензии. Известно, что партия прибыла в Алтайский край из европейской части России.

Изъятая спиртосодержащая продукция передана в ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю для проведения специального исследования, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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Партию контрафактной водки изъяли в Барнауле
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Топ комментариев

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

Nik3316

я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...

RS1981

Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.

Uynachalnica

Пусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!
Sibnet.Ru