Партию контрафактной водки изъяли в Барнауле

Крупные партии нелегальной алкогольной продукции изъяли силовики в двух городах Алтайского края, сообщает региональная пресс-служба УФСБ России.

Уточняется, что правоохранители пресекли попытки ввезти на территорию региона и в последующем распространить через торговые точки в общей сложности свыше 38 тонн спиртосодержащей продукции.

Первую партию изъяли в Барнауле. Более 15 тысяч литров спиртосодержащей продукции без соответствующей обязательной лицензии хранили в помещении гаражного бокса на территории Октябрьского района. Партия алкоголя оценивается в сумму, превышающую 10,4 миллиона рублей.

Уголовное дело возбудждено по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК России (незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции в особо крупном размере).

Кроме того, на территории Рубцовска сотрудники краевого управления ФСБ задержали большегруз, в котором находилось 23 тонны этилового спирта без соответствующей лицензии. Известно, что партия прибыла в Алтайский край из европейской части России.

Изъятая спиртосодержащая продукция передана в ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю для проведения специального исследования, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.