Партию контрафактной водки изъяли в Барнауле

Крупные партии нелегальной алкогольной продукции изъяли силовики в двух городах Алтайского края, сообщает региональная пресс-служба УФСБ России.
Уточняется, что правоохранители пресекли попытки ввезти на территорию региона и в последующем распространить через торговые точки в общей сложности свыше 38 тонн спиртосодержащей продукции.
Первую партию изъяли в Барнауле. Более 15 тысяч литров спиртосодержащей продукции без соответствующей обязательной лицензии хранили в помещении гаражного бокса на территории Октябрьского района. Партия алкоголя оценивается в сумму, превышающую 10,4 миллиона рублей.
Уголовное дело возбудждено по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК России (незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции в особо крупном размере).
Кроме того, на территории Рубцовска сотрудники краевого управления ФСБ задержали большегруз, в котором находилось 23 тонны этилового спирта без соответствующей лицензии. Известно, что партия прибыла в Алтайский край из европейской части России.
Изъятая спиртосодержащая продукция передана в ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю для проведения специального исследования, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
PlaguerРазумно. Нужна привязка з.п. к результатам.
Nik3316я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...
RS1981Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.
UynachalnicaПусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!