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Российские «Серебряные коньки» стали популярным фильмом на Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Серебряные коньки»

Российский фильм «Серебряные коньки» поднялись на пятое место по просмотрам в видеосервисе Netflix. Иностранные зрители высоко оценили картину.

Фильм режиссера Михаила Локшина вышел на Netflix 16 июня. За неделю картина оказалась на пятом месте по просмотрам среди зрителей со всего мира. В отдельных странах «Серебряные коньки» заняли даже вторую строчку. Например, в Мексике, Румынии, Греции, Венгрии и Чили, сообщает «КиноПоиск».

Действие фильма разворачивается в 1899 году в дореволюционном Петербурге. Главный герой — сын бедного фонарщика Матвей (Федор Федотов), который вступает в банду карманников, орудующую на новогодних ярмарках. Позже Матвей встречает Алису (Софья Присс), дочь крупного чиновника, и влюбляется в нее.

Иностранные зрители оставили свои отзывы о фильме в социальных сетях. Особенно они отметили сюжет, игру актеров, визуальный ряд и место действия — исторический Петербург.

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Топ комментариев

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

Иркут 69

Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.
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