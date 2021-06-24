Российские «Серебряные коньки» стали популярным фильмом на Netflix

Российский фильм «Серебряные коньки» поднялись на пятое место по просмотрам в видеосервисе Netflix. Иностранные зрители высоко оценили картину.

Фильм режиссера Михаила Локшина вышел на Netflix 16 июня. За неделю картина оказалась на пятом месте по просмотрам среди зрителей со всего мира. В отдельных странах «Серебряные коньки» заняли даже вторую строчку. Например, в Мексике, Румынии, Греции, Венгрии и Чили, сообщает «КиноПоиск».

Действие фильма разворачивается в 1899 году в дореволюционном Петербурге. Главный герой — сын бедного фонарщика Матвей (Федор Федотов), который вступает в банду карманников, орудующую на новогодних ярмарках. Позже Матвей встречает Алису (Софья Присс), дочь крупного чиновника, и влюбляется в нее.

Иностранные зрители оставили свои отзывы о фильме в социальных сетях. Особенно они отметили сюжет, игру актеров, визуальный ряд и место действия — исторический Петербург.