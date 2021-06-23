Глава Генштаба заявил о праве России на ответ ядерным оружием

Россия оставила за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства», — приводит «Интерфакс» слова Герасимова.

По его словам, условия применения ядерного оружия Россией строго ограничены и регламентированы. «Для Российской Федерации элементом стратегической стабильности остается ядерное сдерживание. С помощью этого инструмента обеспечивалась безопасность на протяжении последних десятилетий, порой в жестких кризисных ситуациях», — добавил Герасимов.

Он напомнил, что официальные взгляды России в этой сфере были впервые объявлены в 2020 году в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Этот документ, как и Военная доктрина, не закрепляет ни за одним из государств мира статус военного противника России, уточнил Герасимов.