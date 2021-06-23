Томичам грозят сроки за ловлю осетра в Оби

Жители Стрежевого выловили в Оби осетра, каждому из них грозит до восьми лет лишения свободы, сообщила в среду пресс-служба сибирского управления полиции на транспорте.

В городе Стрежевом Томской области задержали двоих мужчин в возрасте 31 и 41 года, которые с помощью лесковой сети длиной 20 метров выловили в Оби рыбу Обской осетр (малочисленный подвид Сибирского осетра) – это особо ценный вид.

Возбуждено дело по статье «Незаконная добыча и хранение водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 2 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Александровский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.