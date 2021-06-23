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Томичам грозят сроки за ловлю осетра в Оби

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Стрежевого выловили в Оби осетра, каждому из них грозит до восьми лет лишения свободы, сообщила в среду пресс-служба сибирского управления полиции на транспорте.

В городе Стрежевом Томской области задержали двоих мужчин в возрасте 31 и 41 года, которые с помощью лесковой сети длиной 20 метров выловили в Оби рыбу Обской осетр (малочисленный подвид Сибирского осетра) – это особо ценный вид.

Возбуждено дело по статье «Незаконная добыча и хранение водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 2 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Александровский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.

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Топ комментариев

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

Uynachalnica

До МРОТ, а миллионы только после призового места в чемпионате.

Удавиков

стыд ни как за счёт, стыд за саму игру, проигрывали и ходили пешком
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