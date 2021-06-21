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Курс доллара подскочил выше 73 рублей

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль несколько усилил снижение к доллару и евро, говорится в данных Московской биржи.

Американская валюта поднялась выше 73 рублей впервые почти за две недели, несмотря на растущие котировки нефти.

Курс доллара расчетами «завтра» по данным на утро (по мск) понедельника растет на 17 копеек — до 73,02 рубля (обновив максимум с 8 июня), евро — на 22 копейки, до 86,6 рубля.

Августовский фьючерс на сырье марки Brent повышается на 0,41% — до 73,81 доллара за баррель. Нефть укрепляется на позитивном внешнем фоне.

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Экономика #Деньги
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