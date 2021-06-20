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Меркель предостерегла Германию от разрыва отношений с Россией

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Германия тесно связана с Россией исторически и экономически и должна поддерживать диалог с Москвой, несмотря на существующие разногласия, заявила по случаю приближающейся 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Германия, как и весь ЕС, не может принять ситуацию в Крымом, отметила Меркель. Также, по ее словам, Берлин «расстраивает то, что в последнее время усилия в области гражданского общества в России, а также Белоруссии были ограничены и стали невозможны».

«И все же мы по-прежнему нуждаемся в диалоге с Россией. Наши страны тесно связаны с исторической, общественной и экономической точек зрения», — цитирует ТАСС Меркель. «Мы знаем, что связаны друг с другом в рамках международного сотрудничества», — добавила она.

По словам Меркель, «ФРГ по-прежнему привержена своей ответственности за преступления нацистов. Сюда относится сохранение памяти о том, что произошло. Нельзя об этом забывать».

Канцлер отметила, что 80-я годовщина нападения нацистской Германии на СССР является для немцев «поводом стыдиться». Она отметила, что при этом, несмотря на ужасы войны, народы бывшего Советского Союза протянули ее стране руку примирения. «Мы глубоко благодарны за это», — сказала она.

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Политика #Мир #Говорят о России #История
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