Эрдоган порадовался решению России возобновить полеты в Турцию

Президент Турции Тайип Эрдоган приветствовал решение России о возобновлении авиасообщения с республикой, что, по его словам, поможет туристическому сектору воспользоваться возможностями второй половины сезона

В пятницу на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня.

«Наша страна постепенно начала выходить из ограничительных списков других стран. Мы приветствуем решение в этом направлении, принятое Россией вслед за Францией», — цитирует ТАСС Эрдогана.

Президент Турции отметил, что власти страны помогут туристическому сектору воспользоваться возможностями второй половины сезона 2021 года.

С 15 апреля Россия из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Турции ограничила полеты в эту страну: количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.