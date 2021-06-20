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Эрдоган порадовался решению России возобновить полеты в Турцию

Источник:
ТАСС
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Фото: © официальный сайт президента Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган приветствовал решение России о возобновлении авиасообщения с республикой, что, по его словам, поможет туристическому сектору воспользоваться возможностями второй половины сезона

В пятницу на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня.

«Наша страна постепенно начала выходить из ограничительных списков других стран. Мы приветствуем решение в этом направлении, принятое Россией вслед за Францией», — цитирует ТАСС Эрдогана.

Президент Турции отметил, что власти страны помогут туристическому сектору воспользоваться возможностями второй половины сезона 2021 года.

С 15 апреля Россия из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Турции ограничила полеты в эту страну: количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

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Политика #Мир #Туризм
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