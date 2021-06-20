Прусикин и Таюрская сделали эротический снимок на фоне «сплетен»

Музыканты из группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская сделали эротическое фото на фоне журналов с самими собой на обложках.

На фото Прусикин и Таюрская лежат обнаженные на фоне журналов, где на обложке размещен коллаж из фотографий Прусикина с бывшей супругой Ириной Смелой и Таюрской. Историю дополняет заголовок — «Его любовница оказалась лучшей подругой жены».

«Я был на обложке Forbes, но этот 27-ми рублевый журнал, с нашими лицами, которые вырезали из рандомных фото, наспех найденных в интернете, теперь мой личный топ», — написал Прусикин в Instagram.

Коллеги по группе Little Big признались, что у них роман в начале июня. Впервые об этом рассказала Таюрская в интервью Ксении Собчак. Она заверила, что не разрушала семью Прусикина, и чувства между ними вспыхнули уже после того, как он расстался с женой, а она разошлась со своим молодым человеком.