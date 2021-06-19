Путин предложил новые льготы семьям с детьми

Президент РФ Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой, выступая на съезде «Единой России».

«Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее не хватает для того, чтобы эта семья смогла быстрее купить новое жилье.

«Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи», — отметил президент.