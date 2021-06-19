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Клип «Наревусь» Анны Плетневой изменил отношение фанатов к песне

Источник:
Sibnet.ru
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Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева выпустила клип на песню «Наревусь», видео изменило отношение поклонников к треку.

После релиза трека «Наревусь» поклонники назвали песню «бессмысленной фигней» и выразили разочарование репертуаром Плетневой. Но клип на трек восстановил репутацию певицы.

В видео Анна Плетнева предстала перед зрителями в своем привычном дерзком и сексуальном образе. Если в песне у нее образ маленькой влюбленной девочки, то в клипе она наоборот властная и раскованная женщина, которая покоряет мужчин.

Пользователи Сети написали в комментариях к видео, что клип — «взрывной и горячий», а песню прозвали современной «Восьмиклассницей».


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