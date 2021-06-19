Клип «Наревусь» Анны Плетневой изменил отношение фанатов к песне

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева выпустила клип на
песню «Наревусь», видео изменило отношение поклонников к треку.
После релиза трека «Наревусь» поклонники назвали песню «бессмысленной
фигней» и выразили разочарование репертуаром Плетневой. Но клип на трек
восстановил репутацию певицы.
В видео Анна Плетнева предстала перед зрителями в своем
привычном дерзком и сексуальном образе. Если в песне у нее образ маленькой
влюбленной девочки, то в клипе она наоборот властная и раскованная женщина,
которая покоряет мужчин.
Пользователи Сети написали в комментариях к видео, что клип —
«взрывной и горячий», а песню прозвали современной «Восьмиклассницей».