«Руки вверх» и Клава Кока сняли мини-фильм на песню «Нокаут»

Сергей Жуков и Клава Кока выпустили клип на совместную песню «Нокаут», видео переносит зрителей в 90-е года.

Жуков назвал новый клип мини-фильмом. Герои сюжета погружаются в воспоминания в 90-е годы. Главная героиня в исполнении Клавы Коки приезжает в Москву поступать в университет и знакомится с молодым человеком. Они влюбляются и вместе проводят время, но однажды девушка видит своего возлюбленного с другой. Разочаровавшись, она уезжает из столицы. Затем действие переносится в наше время и герои вновь встречаются.

Поклонники «Руки вверх» оценили клип, назвав его очень атмосферным и живым. А фанаты Клавы Коки написали в комментариях Instagram, что это самый душевный клип певицы.