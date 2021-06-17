Омича арестовали за насилие над четырьмя девочками

Житель Омской области арестован за сексуальное насилие над четырьмя соседскими девочками 6-8 лет, сообщило в четверг СУ СКР по региону.

По данным следствия, преступления, которые квалифицируются как насильственные действия сексуального характера, произошли год назад в Знаменском районе Омской области.

«Мужчина у себя дома совершил развратные и иные действия сексуального характера в отношении четырех соседских девочек-подружек, 6-8 лет, которые пришли в гости. Только через год девочки рассказали о случившемся родителям», – говорится в сообщении ведомства.

Омич признал вину, ему предъявили обвинение. Суд арестовал 33-летнего фигуранта дела. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.