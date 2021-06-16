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Аналитики допустили рост цен на нефть до 100 долларов за баррель

Источник:
«Лента.ру»
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Фото: © Sibnet.ru

Аналитики ожидают, что рост на нефть продолжится из-за восстановления спроса и временных ограничений поставок в связи с профилактикой на ряде нефтепромыслов. Некоторые из них допускают взлет цен до 100 за баррель.

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,67%, до 74,08 доллара, свидетельствуют данные торгов. В последний раз бочка Brent стоила дороже 74 долларов более двух лет назад — 26 апреля 2019 года. Июльский фьючерс на техасскую нефть WTI растет на 1,86% — до 72,2 долларов.

«Трафик в городах Европы и Северной Америки восстановился до уровней перед пандемией, тогда как со стороны поставок очередные ограничения: профилактические работы в Северном море и Канаде вывели с рынка почти 0,7 миллиона баррелей нефти. Поэтому в краткосрочной перспективе нефть может продолжить дорожать», — приводит «Лента.ру» слова ведущего аналитика «Открытия брокер» Андрея Кочеткова.

Цена нефти Brent находится в восходящем тренде с 21 мая, с тех пор были только две торговые сессии, которые закрылись снижением котировок.

Глава компании Vitol, специализирующейся на торговле нефтью и нефтепродуктами, считает, что цены в этом году будут колебаться на уровне 70–80 долларов за баррель, поскольку страны — участницы ОПЕК+ продолжат следовать достигнутым договоренностям.

Анализ рынка опционов, проведенный The Wall Street Journal, показал, что участники рынка ставят на рост нефти до 100 долларов за баррель к концу 2022 года. Исполнительный председатель совета директоров нефтетрейдера Trafigura Джереми Вир также видит большую вероятность в том, что цены достигнут 100 долларов на фоне снижения запасов.

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