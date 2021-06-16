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Нарколог объяснил, почему вытрезвители в России пустуют

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Немногочисленные вытрезвители, открывшиеся в некоторых регионах, пустуют, потому что по закону пациент должен дать согласие на доставку туда и находиться там добровольно, сообщил главный нарколог Сибирского федерального округа Андрей Лопатин.

«Для начала гражданин должен дать добровольное согласие на доставку в вытрезвитель. Это его незыблемое конституционное право. Тогда как доставка по чьему-либо заявлению этому праву в корне противоречит. И удерживать человека в спецучреждении без его согласия никто не может. Потому вытрезвители, открывшиеся уже в некоторых регионах, фактически пустуют», — объяснил Лопатин в интервью «Российской газете».

Специалист обратил внимание на существенные недоработки в новом законе о вытрезвителях. Например, в нем не прописано, что такое эти спецучреждения, как именно они должны функционировать и что такое собственно вытрезвление. Именно поэтому в сферу не идут частники.

«На федеральном уровне не до конца прописаны правила игры. Во-вторых, властям на местах должно быть понятно, как выстраивать отношения с частными организациями, чего от них требовать. Но ни один здравомыслящий бизнесмен этой темой заниматься не станет: получать прибыль в данном случае не представляется возможным», — рассказал он.

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Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
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