Нарколог объяснил, почему вытрезвители в России пустуют

Немногочисленные вытрезвители, открывшиеся в некоторых регионах, пустуют, потому что по закону пациент должен дать согласие на доставку туда и находиться там добровольно, сообщил главный нарколог Сибирского федерального округа Андрей Лопатин.

«Для начала гражданин должен дать добровольное согласие на доставку в вытрезвитель. Это его незыблемое конституционное право. Тогда как доставка по чьему-либо заявлению этому праву в корне противоречит. И удерживать человека в спецучреждении без его согласия никто не может. Потому вытрезвители, открывшиеся уже в некоторых регионах, фактически пустуют», — объяснил Лопатин в интервью «Российской газете».

Специалист обратил внимание на существенные недоработки в новом законе о вытрезвителях. Например, в нем не прописано, что такое эти спецучреждения, как именно они должны функционировать и что такое собственно вытрезвление. Именно поэтому в сферу не идут частники.

«На федеральном уровне не до конца прописаны правила игры. Во-вторых, властям на местах должно быть понятно, как выстраивать отношения с частными организациями, чего от них требовать. Но ни один здравомыслящий бизнесмен этой темой заниматься не станет: получать прибыль в данном случае не представляется возможным», — рассказал он.