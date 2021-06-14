Создатели «Форсажа» намекнули на возвращение старых героев

Премьера фильма «Форсаж 9» состоялась почти месяц назад, лента собрала противоречивые отзывы критиков, но смогла показать успешные результаты в прокате. Создатели франшизы в девятой части дали зрителям надежду, что в финальном фильме вернут кого-то из старых героев.

По сюжету девятого «Форсажа» Доминик Торетто и его команда спасают мир от нового злодея, который с помощью современной разработки может захватить управление всем оружием во всем мире. Среди противников Торетто — его родной младший брат Джейкоб.

Внимание! Спойлер

Лейтмотив семьи и преданности имеется во всех частях «Форсажа», девятый фильм — не исключение. В финале картины семья и друзья Доминика Торетто традиционно собираются за большим столом. Когда приходит время произносить молитву, Доминик заявляет, что собрались еще не все.

Это явно говорит о том, что в десятой части зрители дождутся возвращения знакомого персонажа. Это может быть даже тот, кто считался погибшим, ведь в «Форсаже» уже не раз воскрешали героев — Летти и Хана.

Кто может вернуться в «Форсаж»

Возвращение Джейкоба в семью было бы слишком скучным. Во-первых, зрители еще не успели привязаться к герою, чтобы из этого делать интригу, во-вторых, их сюжетная линия была логично завершена.

Есть шансы, что в фильм вернут Брайона О'Конера. Персонаж исчез с экранов после шестого фильма из-за смерти актера Пола Уокера, но герои картины почти в каждой части вспоминают о его существовании. Ранее Вин Дизель говорил о возможности снять в роли О'Конера родных братьев Уокера, и речь шла как раз о финальных частях проекта.

В девятом «Форсаже» также герои часто вспоминают о Жизель, которая погибла в шестом фильме, спасая Хана. Вполне вероятно, что ее могут воскресить.

Есть еще персонажи, которые по сюжету дружат с Торетто, но по неизвестным причинам пропали с экранов. Это агент ФБР Люк Хоббс и Деккард Шоу, который помог спасти сына Доминика.

Создатели «Форсажа» ранее сообщали, что следующая серия «Форсажа» станет заключительной, но, скорее всего, фильм разобьют на две части.