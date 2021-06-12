НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Ротенберг разработает российский электромобиль для гонок

Источник:
Sibnet.ru
59 0
Гоночный спортпрототип BR03
Гоночный спортпрототип BR03
Фото: © BR Engineering

BR Engineering, основанная российским бизнесменом Борисом Ротенбергом, создаст гоночный электрокар и двухместную гражданскую машину, сообщила пресс-служба компании.

Оба автомобиля будут созданы на базе спортивного прототипа BR03. Электрокар станет продолжением развития гоночного направления BR Engineering, хотя компания еще не строила автомобили на электротяге.

«Гражданский автомобиль, хотя он и будет оснащён бензиновым двигателем, — это тоже сложнейший проект как в конструкторской части, так и в плане его дальнейшей сертификации для дорог общего пользования», — заявил руководитель проекта компании BR Engineering Михаил Алешин.

Ранее BR Engineering разрабатывала только гоночные автомобили — модель BR01 по требованиям международного класса LMP2 и модель BR1 для гонок зачета LMP1.

Тема: Русские машины
Lada Niva Travel начали продавать еще в одной стране Европы
Lada потребовали более частого техобслуживания
УАЗ «буханка» впервые за 56 лет получил кондиционер
Семейство элитных Aurus дополнит катафалк
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Пьяный красноярский водитель сжег авто назло ГИБДД
Фото невезучего медведя-рыбака на Байкале появилось в Сети
Новосибирец завоевал золотую медаль на Кубке России по гимнастике
Ласточки оккупировали стройку ЛДС в Новосибирске
Самое популярное
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Грозы и град накроют Томскую область
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
12 июня 16:00
(МСК)
Уэльс
Швейцария
12 июня 19:00
(МСК)
Дания
Финляндия
Весь календарь
Последние матчи
11 июня 22:00
(МСК)
Турция 0
Италия 3
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • Алена Долина — 18 голосов
  • dranica-dev — 11 голосов
  • gusaley — 10 голосов
написать кричалку
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

merkulov tolya

и этому предателю построили ельцин центр

urbasik

как написал Булгаков Никакое элитное питание и толстенные стены не спасут от обрыва нити.

Muzykant

Ну да.Сегодня прошёл техосмотр,завтра у тебя неисправность появилась.Что на техосмотре выявить смогут?На...

WSG0600-164-164

Почему список родни не полон, где остальные родственники, как избранники народа, просим изложить.
Sibnet.Ru