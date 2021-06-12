Ротенберг разработает российский электромобиль для гонок

BR Engineering, основанная российским бизнесменом Борисом Ротенбергом, создаст гоночный электрокар и двухместную гражданскую машину, сообщила пресс-служба компании.

Оба автомобиля будут созданы на базе спортивного прототипа BR03. Электрокар станет продолжением развития гоночного направления BR Engineering, хотя компания еще не строила автомобили на электротяге.

«Гражданский автомобиль, хотя он и будет оснащён бензиновым двигателем, — это тоже сложнейший проект как в конструкторской части, так и в плане его дальнейшей сертификации для дорог общего пользования», — заявил руководитель проекта компании BR Engineering Михаил Алешин.

Ранее BR Engineering разрабатывала только гоночные автомобили — модель BR01 по требованиям международного класса LMP2 и модель BR1 для гонок зачета LMP1.