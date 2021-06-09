Найден простой способ проверить кошачий интеллект

Пользовательница TikTok показала простой способ проверки кошачьего интеллекта — для этого нужно поднести питомца к обычной стене и посмотреть на реакцию животного.

«Поднесите своих кошек к стене, чтобы посмотреть, остановятся ли они перед поверхностью. Если да, то они умные», — объяснила свой способ девушка, опубликовав соответствующее видео в соцсети.

Если кот максимально сопротивлялся и не давал прижать себя к стене, ему ставили высокий балл, если слегка сгибал лапу — балл снижали, а если вообще не понимал, чего от него хотят, — то получал минимальную отметку за свою сообразительность.

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Некоторые комментаторы отметили, что такой тест проводят медики, когда проверяют кошек после травм — если у животного нет серьезных проблем, оно обязательно среагирует на препятствие, выставив лапы.