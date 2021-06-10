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Сериал «Совершенно летние» со Стасей Милославской выйдет на СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом СТС

Романтическая комедия «Совершенно летние» со Стасей Милославской в роли спортсменки Ксюши, попавшей в любовный квадрат, выйдет на канале СТС 21 июня, сообщила пресс-служба канала.

По сюжету студент Артем Дудин (Семен Трескунов) отправляется на юг, где живет спортсменка Ксюша, покорившая его на соревнованиях по плаванию. Ради любимой безнадежный романтик готов пойти на все. Даже если предстоит украсть невесту у казака Никиты (Риналь Мухаметов), испортить свадьбу полицейского Игоря (Александр Метелкин) и по совместительству сына бизнесмена (Роман Мадянов), прятаться от гнева родителей Ксюши.

Сериал «Совершенно летние» — это расширенная история фильма «Рашн Юг», который вышел в прокат в марте этого года. Новый сериал снимали в Геленджике, Новороссийске, а также на территории уникального природного объекта косы Чушка.

На съемках исполнителей главных ролей ожидали не только красивые пейзажи юга, но и сложные трюковые сцены. Милославская прыгала в открытое море с катера, гоняла на рикше, бегала в свадебном платье с трехметровым подолом и участвовала в других технически непростых сценах.

Сериал будет состоять из 17 эпизодов хронометражем по 24 минуты. Премьера «Совершенно летних» состоится 21 июня в 19.00 на канале СТС.

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