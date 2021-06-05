Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Риге обыграла США со счетом 4:2 и теперь поборется за золото турнира.

Авторами шайб сборной Канады стали Брэндон Пирри, Джастин Дэнфорт и Эндрю Манжипан, сделавший дубль. Последнюю шайбу «кленовые листья» забросили в пустые ворота на последних секундах. В составе американцев голами отметились Колин Блэкуэлл и Саша Хмелевски.

В финале команда Канады сыграет с победителем пары Финляндия — Германия. Ранее канадцы в овертайме выбили в четвертьфинале сборную России, хотя на старте ЧМ-2021 потерпели три поражения подряд, установив антирекорд.

На пяти последних чемпионатах мира Канада четырежды выходила в финал. В 2015 и 2016 годах канадцы выиграли ЧМ, в 2017 и 2019 годах команда завоевала серебро. В 2020 году чемпионат был отменен из-за коронавируса.