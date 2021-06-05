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Полуфинал ЧМ по хоккею: сойдутся непредсказуемые пары

Источник:
Sibnet.ru
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Выход Германии в полуфинал и вылет России на стадии четвертьфинала еще раз доказали, что делать прогнозы на хоккейном турнире в Риге очень тяжело. В субботу, 5 июня в матчах США с Канадой и Финляндии с Германией определятся финалисты ЧМ-2021. Победители этих встреч разыграют золото и серебро чемпионата, а проигравшие побьются за третье место.

Несмотря на то, что группа А казалась сильнее, в полуфинал чемпионата вышли сборные только из группы В. И теперь ранее проигравшие соперники могут взять реванш за поражения в групповом этапе. Особенно зрелищной обещает стать встреча Канады и США, в которой «кленовые» рассчитывают отомстить американцам за проигрыш с разгромным счетом.

США — Канада

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 13.45 (мск)

Сборная США привезла на ЧМ-2021 очень солидный состав по меркам этого турнира. В групповом этапе американцы проиграли только дебютный матч, уступив Финляндии со счетом 1:2. Во встрече с Канадой сборная США показала отличный хоккей, обыграв соперников со счетом 5:1. А в четвертьфинале сборная обыграла Словакию со счетом 6:1.

Сборная Канады по ходу чемпионата показывала очень разный хоккей. Сначала рекордная череда поражений, а затем почти случайный выход в плей-офф. А в четвертьфинале вырвать победу у России удалось лишь в дополнительное время. С другой стороны, «кленовые» все смогли обойти главного фаворита турнира. И говорить о том, что в матче США — Канада есть явный фаворит, не приходится.

Победа Канады оценивается букмекерами в 2.02, на ничью дают коэффициент 4.64, а на победу США — 3.18. Эксперты считают, что в матче будет немного голов, прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.23.

Финляндия — Германия

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 17.45 (мск)

На групповом этапе встреча Финляндии и Германии была практически равной, финны победили немцев с минимальным отрывом 2:1 в основное время. 

Эксперты отмечают, что Финляндия не отличается зрелищной игрой, но имеет выстроенную систему, которая позволяет сборной оставаться на турнире. 

От Германии мало кто ожидал выхода в плей-офф. И четвертьфинал складывался для немцев драматически. Они проигрывали по ходу поединка 0:2. Но буквально за несколько секунд до конца третьего периода Германия сравняла счет, а исход решили буллиты, в которых удача оказалась на стороне подопечных Тони Седерхольма.

Сделать ставку на чистую победу сборной Финляндии букмекеры предлагают с коэффициентом 1.73,  на аналогичный результат в полуфинале немцев составляет 4.25.

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