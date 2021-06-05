Немецкое СМИ ужаснулось возможности «воссоздания ГУЛАГа»

Россия столкнулась с нехваткой рабочей силы на стройках страны, и власти предложили заменить мигрантов на заключенных. Но не будет ли это «воссозданием ГУЛАГа», задался вопросом корреспондент немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггманн.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников в мае предложил использовать заключенных на стройках вместе мигрантов. Он уточнил, что они будут жить в общежитии, или съемной квартире и получать достойную зарплату.

Заинтересовались предложением, по версии немецкого издания, «Норникель», «Роснефть», «Сбербанк» и РЖД для расширения Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей.

Но критики видят в этих планах попытку создания нового ГУЛАГа. Сейчас, согласно Конституции РФ, запрещено заставлять заключенных работать. И даже если официально это будет лишь приглашение на работу, то сотрудники колоний могут принуждать осужденных, сделал вывод гражданин Германии.

Он отметил, что в российский системе исполнения наказаний уже были подобные скандалы, и сослался на слова Надежды Толоконниковой из группы Pussy Riot. Она ранее жаловалась, что после вынесенного в 2014 году приговора ее заставляли работать по 16-17 часов в день.

Также немецкое издание сочло практику работы заключенных оскорблением для гастарбайтеров. По мнению корреспондента, работающие осужденные — это квази-официальная поддержка враждебного отношения к иностранцам.