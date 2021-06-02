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Раненый зверь: Россию в четвертьфинале ЧМ ждет Канада

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России
Непримиримые соперники в лице России и Канады встретятся в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Риге 3 июня. Одни хоккейные эксперты считают, что Россия с легкостью одолеет соперника, другие предупреждают, что «раненого зверя надо бояться».

Команды показали противоположные результаты на групповом этапе. Россия выиграла шесть матчей из семи и вышла в плей-офф с первого места. Канада пробилась в основной этап только благодаря поражению Латвии от Германии. В матчах «кленовые листья» оказались сильнее только слабых Норвегии, Казахстана и Италии.

«На матч с Канадой будет заявлен боевой состав. Россия и Канада — отличная вывеска, всегда вызывает большой ажиотаж. Я и весь тренерский штаб следили за канадцами, это очень скоростная и играющая команда, поэтому с ними будет непросто», — оценил соперников главный тренер сборной России Владимир Брагин.

Начало матча Россия — Канада по расписанию: 20:15 мск.
Где смотреть: прямая трансляция на телеканале «Матч», сайте 1tv.ru, сайте ФХР.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что не стоит волноваться об итогах матча. «А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально. Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще?», — заявил он «Спорт-Экспрессу».

«Надо выкладывать всю свою силу и мастерство. Канадцы могут сколько угодно проигрывать, но слабых канадцев не бывает. Нас ждет тяжелый матч, у нас самый сложный соперник. Это будет раненый зверь, а раненого зверя надо всегда бояться и уважать», — предостерег президент ФХР Владислав Третьяк.

Россия и Канада встречались на чемпионатах мира 18 раз, побед в основное время на одну больше у «кленовых листьев»: восемь против семи. При этом Россия не выигрывала у принципиального соперника последние 10 лет.

На ЧМ-2021 букмекеры делают уверенную ставку на команду Брагина. Победу России оценивают коэффициентом 1.80, Канады — 3.55. Но канадцы наверняка постараются опровергнуть все прогнозы.

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