Изменился порядок выдачи заграничных паспортов

Новые правила выдачи заграничных паспортов вступят в силу в России с 30 мая, изменения коснутся проживающих за рубежом граждан.

Теперь для получения документа таким гражданам придется приехать в Россию. При этом сроки выдачи паспорта не изменились: по месту прописки гражданин получит документ в течение месяца с момента заявления, а по месту пребывания — в течение трех месяцев.

Также изменения затронули случаи утраты заграничного паспорта. Теперь право не платить госпошлину за утраченный или пришедший в негодность паспорт смогут получить лишь россияне, попавшие в чрезвычайную ситуацию, пишет «Парламентская газета».

Всем остальным придется заплатить две тысячи рублей за восстановление паспорта старого образца и пять тысяч за документ нового образца. Кроме этого, для оформления документа нового образца потребуется сдать отпечатки пальцев.