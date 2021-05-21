Новосибирцы на машине застряли в горной реке

Жители Новосибирска на внедорожнике пытались переехать вброд горную реку в Кош-Агачском районе Республики Алтай и застряли. Им пришлось вызывать спасателей.

Как сообщает Управление ГОЧС и ПБ региона, накануне на номер 112 поступило сообщение о том, что в реке Кызыл-Шин в Кош-Агачском районе находится автомобиль. На место прибыли пожарные из райцентра.

Вместе с представителями сельского поселения, при помощи буксировочного троса и автомобиля ГАЗ -66 они вызволили внедорожник из реки.

Уточняется, что водитель автомобиля и его пассажир переезжали через реку. При этом из-за незнания маршрута и увеличения уровня воды в реке, машина оказалась на глубине. Они самостоятельно выбрались из автомобиля, а после ждали, пока им помогут достать из реки авто.

«Друзья, напомним вам, всем известную поговорку: «Не зная броду, не лезь в воду!» – сказано в сообщении ведомства.