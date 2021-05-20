Осужденных отправят на восстановление сибирских лесов

ФСИН России хочет создать в Сибири исправительный центр для осужденных, где они могли бы выращивать саженцы для восстановления лесов, сообщил директор ФСИН России Александр Калашников.

«Тема — лесовосстановление. Очень актуальная тема для Сибири, потому что леса горят и, к сожалению, очень тяжело их потом восстановить. Мы надеемся создать исправительный центр, исправительные участки, которые с помощью новых технологий позволили бы выращивать саженцы и высаживать их во всех регионах Сибири», — цитирует Калашникова ТАСС.

По его словам, это будет перспективное направление по трудоустройству и занятости спецконтингента. Когда люди выйдут на свободу, то смогут трудиться, потому что они знают эту работу.

Летом 2019 года в Сибири были зафиксированы масштабные пожары. Площадь возгораний и их количество превысили среднегодовые значения примерно в полтора раза.