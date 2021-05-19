Lada Granta получила новый мотор

Самая бюджетная модель в линейке Lada — Granta — получила более тяговитый мотор, в результаты доработки его мощность увеличилась с 87 до 90 лошадиных сил, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

На новом базовом моторе 11182 (1,6 литра, 8 клапанов) внедрена обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированный коленвал, газораспределительный механизм и ряд других изменений — всего 48 новых деталей.

Мощность повысилась до 90 лошадиных сил, крутящий момент до 143 Нм, а его 80% доступны уже на 1,3 тысячи оборотах в минуту, что позволяет уменьшить расход топлива и снизить частоту переключений передач. Кроме того, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 тысяч километров.

В среднем двигатель потребляет 7,5 литра 92-го бензина на 100 километров. Благодаря внесенным изменениям, его ресурс увеличился на 25%, а разгон до 100 километров в час сократился на 0,4 секунды. Таким образом, возможна экономия до 5 тысяч рублей на каждые 20 тысяч километров.

Новый двигатель доступен во всех комплектациях и типах кузова Lada Granta. Седан Granta с 90-сильным агрегатом стоит от 519,9 тысячи рублей, лифтбек обойдется минимум в 541,9 тысячи рублей, хэтчбек — в 565,5 тысячи рублей, универсал — в 548,9 тысячи рублей, а Granta Cross — в 640,9 тысячи рублей.