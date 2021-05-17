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Центр военного воспитания молодежи «Авангард» откроют в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Авангард»

Учебно-методические центры военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» откроют в Хакасии на базе школы-интерната в Черногорске, сообщает правительство региона.

Заработали уже порядка двух десятков таких центров, до конца года появятся еще около тридцати. Самый крупный действует в Подмосковье на базе парка «Патриот». К концу 2022 года «Авангарды» будут созданы во всех регионах.

В Хакасии площадкой для центра «Авангард» выбрана школа-интернат в Черногорске на Дзержинского, 16. Детей здесь немного, их распределят по другим образовательным учреждениям.

В четырехэтажном здании школы-интерната и на ее территории есть все необходимое для полноценного функционирования военно-патриотического центра – спортзал и спортплощадка, столовая, отдельно стоящий двухэтажный жилой корпус, хозпостройки. И располагается место будущего Центра в относительной близости от военчастей Минобороны – в 20 километрах.

Разрабатывается проект по благоустройству территории, а также дизайн-проект интерьера помещений учебного корпуса и общежития будущего Центра «Авангард», формируется образовательная программа. Открытие запланировано на 2022 год.

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» - учреждение для организации всесторонней допризывной подготовки школьников. На базе Центра подростки проходят практический курс начальной военной подготовки и получают самое полное представление о службе. 

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Хакасия #Армия
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