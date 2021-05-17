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Сельчане в Приангарье поставили плакат в грязи на убитой дороге

Источник:
Sibnet.ru
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Жители села Вееденщина в Шелеховском районе разместили плакат на разбитой дороге с объяснениями для автомобилистов, что дальше проезда нет, так как «местным властям насрать». Представители администрации района прокомментировали ситуацию с дорогами.

В социальных сетях в субботу появилось обращение жителей села Введенщина (Баушево). Люди возмущались, что дорога, ведущая в село, непригодна для транспорта.

«Люди оказались отрезаны от мира. В селе проживают пенсионеры, инвалиды и т.д. Даже спецслужбы не могут проехать в село, а на днях случилось ЧП. Инвалид не мог вызвать скорую, ему отказали из-за дороги, пришлось пожилой сестре и местному жителю вывозить своими силами больного человека по бездорожью», — написали местные жители.

Представители администрации Шелеховского района сообщили на странице в соцсети, что о плохом состоянии проезжей части известно, и жителям сообщали, что подсыпку будут делать, когда наступит тепло.

Кроме того, этой дороги официально не существует, так как жители проложили ее самостоятельно, а с осени 2020 года там стали ездить лесовозы, «убившие» дорогу. На топографической карте эта местность значится как болото. По предварительным подсчетам, капремонт этой дороги обойдется бюджету в 211 миллионов рублей.

Также, по информации администрации, круглогодично в селе живут только 10 семей. Рассматривается возможность их переселения.

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Иркутск #Транспорт и дороги #Местная власть
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