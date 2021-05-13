Власти предотвратили массовое отключение банкоматов

Минцифры России введет переходный период для регистрации сим-карт М2М, использующихся в устройствах для удаленного контроля. Благодаря этому власти предотвратят массовое отключение банкоматов, которое грозило в случае вступления в силу постановления правительства.

С 1 июня в силу вступят поправки к закону «О связи», регулирующие оборот «серых» сим-карт. Теперь все подключаемые юридические лица должны вносить в Единую систему идентификации и авторизации сведения о пользователях сим-карт. При этом сама система еще не готова.

В результате введения переходного периода операторы получили отсрочку для регистрации корпоративных абонентов до 30 ноября. Без отсрочки операторам пришлось бы отключить сим-карты, которые поддерживают связь в банкоматах.

Сим-карты М2М предназначены для взаимодействия по технологии «Machine-to-Machine», когда устройства обмениваются информацией между собой. Такие технологии активно используются в работе банкоматов, вендинговых аппаратов, в системах видеонаблюдения.