Власти нашли способ сдержать цены на топливо

Нефтяные компании обязали продавать часть объемов нефтепродуктов сторонним АЗС на торгах, сообщило правительство России. Это позволит избежать резких скачков цен.

Крупные российские нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС.

Новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объёмы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперед. Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС.

Кроме того, торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода (ранее — только ж/д поставки). Это позволит отдельным компаниям отгружать ещё больше нефтепродуктов. Также гарантируется, что реализованное на бирже топливо дойдёт до пунктов, где покупатели забирают товар.

Нефтяники и сейчас обязаны продавать часть топлива через биржевые торги. Так, по бензину норматив составляет 11% от объема производства, по дизелю — не менее 7,5%. Компании также должны обеспечивать равномерность и регулярность торгов, чтобы избежать всплесков предложения. Всего в России через биржу реализуется до 20% от общего объема топлива. Некоторые компании перевыполняют нормативы по объемам.