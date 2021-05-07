НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Власти нашли способ сдержать цены на топливо

Источник:
Sibnet.ru
361 0
Фото: © Sibnet.ru

Нефтяные компании обязали продавать часть объемов нефтепродуктов сторонним АЗС на торгах, сообщило правительство России. Это позволит избежать резких скачков цен.

Крупные российские нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС.

Новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объёмы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперед. Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС.

Кроме того, торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода (ранее — только ж/д поставки). Это позволит отдельным компаниям отгружать ещё больше нефтепродуктов. Также гарантируется, что реализованное на бирже топливо дойдёт до пунктов, где покупатели забирают товар.

Нефтяники и сейчас обязаны продавать часть топлива через биржевые торги. Так, по бензину норматив составляет 11% от объема производства, по дизелю — не менее 7,5%. Компании также должны обеспечивать равномерность и регулярность торгов, чтобы избежать всплесков предложения. Всего в России через биржу реализуется до 20% от общего объема топлива. Некоторые компании перевыполняют нормативы по объемам.

Еще по теме
Жители шести районов Новосибирска останутся без горячей воды
Названа дата отключения отопления в Новосибирске
«Газпром» бесплатно газифицирует небольшие частные дома
Московская компания будет добывать воду на Терсинском месторождении
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ветеран тыла в Новосибирске осталась без льготных лекарств
Конфликт в кемеровском трамвае привел к смерти
Велосипедистка с ребенком и машина ДПС попали в ДТП под Новосибирском
Комиссия рассмотрит переименование улицы Королева в улицу Королева
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Жириновский предложил назвать президента по-новому
Прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 потребует «сотен часов»
Обсуждение (0)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

maks420

я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают

Иркут 69

Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...

cfty

Вы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...

Uynachalnica

ЦитатаГлава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram ответил на вопрос, хотел бы он стать...
Sibnet.Ru