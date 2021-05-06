Награды умершего 30 лет назад ветерана нашли на дороге под Омском

Житель поселка Горячий Ключ Омской области нашел на обочине портфель с наградами ветерана Великой Отечественной войны, который умер 30 лет назад, ценности удалось передать его сыну, сообщила прокуратура региона.

Нашедший награды на обочине местный житель передал их в прокуратуру. Сотрудники ведомства запросили информацию о наградах в архивах Минобороны. Выяснилось, что этими орденами и медалями награждали помощника командира полка по технической части 97 стрелковой бригады 5 армии 1 Дальневосточного фронта старшего техника-лейтенанта Василия Шашарина.

«Было установлено, что ветеран умер около 30 лет назад, в последующем его награды были утеряны», – сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура Омского района нашла сына ветерана Великой Отечественной войны, которому под сохранную расписку выдали ордена и медали. Мужчина заверил, что обеспечит их сохранность в семейном архиве.