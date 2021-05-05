Танк Т-34 снова проедет по Новокузнецку

Танк Т-34, стоящий на площади Побед в Новокузнецке, снова примет участие в параде 9 мая, сообщила глава города Сергей Кузнецов.

«Этот танк Т-34 участвовал в Параде Победы в Новокузнецке в 2020 году. Тогда его впервые за 47 лет сняли с постамента», — написал Кузнецов в Instagram.

Он отметил, что в прошлом году специалистам ЕВРАЗ ЗСМК понадобилось 450 часов круглосуточной работы, чтобы реанимировать танк до боевого статуса, в каком он был, когда участвовал в Великой Отечественной войне.

В этом году 9 мая танк вновь проедет по городским улицам. Сейчас проводятся техобслуживание и ходовые испытания. После праздника машина вернется на место.