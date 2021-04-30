Самую красивую женщину 55+ выбрали в Томске

Конкурс красоты «Настоящая женщина» прошел в Томске, его участницам – 55 лет и больше. Победу одержала замдиректора аптечного склада Вера Швалева.

Как сообщил в пятницу департамент здравоохранения Томской области, финал конкурса «Настоящая женщина» состоялся на этой неделе на сцене Томского областного театра драмы.

«Победителем конкурса стала наша коллега, заместитель директора Областного аптечного склада Вера Швалева», – говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, в финале приняли участие 14 конкурсанток от 55 лет. Вера Швалева поразила жюри умением садиться на шпагат, после 50 лет она увлеклась танцами и занимается ими уже восемь лет.