Глава Ростеха рассказал об особенностях беспилотной «Арматы»

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал об отличиях в управлении роботизированной версией новейшего танка Т-14 «Армата».

Беспилотным танком может управлять как экипаж, так и искусственный интеллект. «А вот дальше — стрелять или не стрелять — это уже принимает решение человек», — приводит РИА Новости слова Чемезова.

«Армата» успешно прошла испытания в беспилотном режиме, сообщила ранее пресс-служба «Уралвагонзавода».

По словам генконструктора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрея Терликова, серийные поставки танка в войска начнутся в 2022 году.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.