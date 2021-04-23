Шаманы со всего мира онлайн помолились за очищение Байкала

Последователи разных религий со всего мира провели международный межконфессиональный общенародный молебен в защиту Байкала, сообщается на сайте Местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри».

Такой молебен проходил впервые. Молитва была международной и межконфессиональной: вместе с шаманами молились тибетские буддисты, а также представители ислама и христианства. Они выходили на связь в Zoom.

По традиции обряда, «спустился онгон хозяина озера Байкал, один из 13 хатов покровителей — Бахар Хара Ноен». Шаманы произнесли молитву, часть которой звучит так:

Люди, чаяния ваши ничтожны,

Помыслы низменны,

Кристальные воды мои замутнили

Превратили в отхожее место,

Едким туманом чёрен воздух,

Непролазные дебри тайги

Превратили в пустынные дюны,

Почему святыню свою

Осквернили позабыв наказы?!

Религиозные деятели планируют проводить его ежегодно 22 апреля – правда, уже не только в защиту Байкала, но и других мест.