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Шаманы со всего мира онлайн помолились за очищение Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Последователи разных религий со всего мира провели международный межконфессиональный общенародный молебен в защиту Байкала, сообщается на сайте Местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри».

Такой молебен проходил впервые. Молитва была международной и межконфессиональной: вместе с шаманами молились тибетские буддисты, а также представители ислама и христианства. Они выходили на связь в Zoom.

По традиции обряда, «спустился онгон хозяина озера Байкал, один из 13 хатов покровителей — Бахар Хара Ноен». Шаманы произнесли молитву, часть которой звучит так:

Люди, чаяния ваши ничтожны,
Помыслы низменны,
Кристальные воды мои замутнили
Превратили в отхожее место,
Едким туманом чёрен воздух,
Непролазные дебри тайги
Превратили в пустынные дюны,
Почему святыню свою
Осквернили позабыв наказы?!

Религиозные деятели планируют проводить его ежегодно 22 апреля – правда, уже не только в защиту Байкала, но и других мест.


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