Шаманы со всего мира онлайн помолились за очищение Байкала

Последователи разных религий со всего мира провели
международный межконфессиональный общенародный молебен в защиту Байкала,
сообщается на сайте Местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри».
Такой молебен проходил впервые. Молитва была международной и
межконфессиональной: вместе с шаманами молились тибетские буддисты, а также
представители ислама и христианства. Они выходили на связь в Zoom.
По традиции обряда, «спустился онгон хозяина озера Байкал, один из 13 хатов покровителей — Бахар Хара Ноен». Шаманы произнесли молитву, часть которой звучит так:
Люди, чаяния ваши ничтожны,
Помыслы низменны,
Кристальные воды мои замутнили
Превратили в отхожее место,
Едким туманом чёрен воздух,
Непролазные дебри тайги
Превратили в пустынные дюны,
Почему святыню свою
Осквернили позабыв наказы?!
Религиозные деятели планируют проводить его ежегодно 22
апреля – правда, уже не только в защиту Байкала, но и других мест.