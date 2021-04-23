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Михалков сравнил советскую цензуру и новые правила «Оскара»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Режиссер Никита Михалков назвал новые требования Американской академии кинематографических искусств и наук к фильмам «нравственным бешенством» и сравнил из с советской цензурой.

Киноакадемия разработала целый перечень требований, которые должны соблюдать производители фильмов, чтобы стать номинантом на «Оскар» в категории «Лучший фильм». В основном речь идет о присутствии в проектах людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, представителей различных этнических групп, женщин, людей с ограниченными возможностями.

«Это какое-то нравственное бешенство, которое охватило мир. Мне, может, не следовало бы этого говорить, потому что у меня есть "Оскар" и я был счастлив, когда его получил, но, когда я понимаю, что для того чтобы, условно говоря, претендовать на "Оскар", надо соблюсти такие правила… Советская цензура — это просто дети», — цитируют РИА Новости Михалкова.

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По новым правилам «Оскара», которые начнут активно применяться с 2024 года, категории вышеперечисленных людей могут быть задействованы в съемочном процессе или быть в актерском составе.


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Не смотри больше Рен-Тв , оно плохо на тебя действует))

Nik3316

а Байден дипломат от куда? и кто из них старый дед? и дипломаты ли они вообще.... прими таблеточку
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