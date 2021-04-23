Новые законы и штрафы: что важно знать дачникам перед сезоном

Новые законы и правила вступили в силу перед очередным дачным сезоном. Они касаются приготовления шашлыков и сжигания мусора, обустройства скважин и заброшенных огородов. Про какие нормы стоит помнить собственникам загородных домов и участков в 2021 году, чтобы избежать штрафов?

Накажут за шашлык и мусор

В 2021 году вступили в силу новые правила противопожарного режима, по которым приготовление шашлыков и других продуктов на огне теперь должно быть безопасным. Так, мангал требуется устанавливать на расстоянии не менее 5 метров от ближайшего строения, в радиусе 2 метров от огня не должны находиться горючие вещества.

Если дачник хочет сжечь мусор на участке, потребуется выкопать яму глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром не менее 100 сантиметров. Альтернатива — разжигать огонь в металлической емкости с крышкой. По старинке разжигать костер можно только в том случае, если до ближайшей постройки более 50 метров, а до деревьев — более 100 метров.

Также запрещено сжигать мусор на участке при установлении МЧС особого противопожарного режима, при превышении установленных значений скорости ветра, расположении участка на торфяных почвах. Кроме этого, человек, сжигающий мусор, теперь обязан иметь мобильный телефон для вызова пожарных при необходимости.

Если пожарный инспектор застанет дачника за нарушением правил противопожарной безопасности, то гражданину грозит штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц наказание составит от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Лицензия на скважину

Теперь государство требует обязательного лицензирования скважин, расположенных на территории дачных товариществ. Но это не коснется колонок, размещенных на личных участках — разрешительная документация нужна только для скважин общего пользования.

Лицензия обычно стоит несколько тысяч рублей. За отсутствие обязательного с 2021 года документа дачников могут оштрафовать — физических лиц на 3-5 тысяч рублей, должностных лиц — на 30-50 тысяч, штрафы для юридических лиц могут достигать миллиона рублей.

Штраф за брошенный участок

Председатель СНТ получил право обращаться в государственные и муниципальные органы с заявлением о нарушении земельного законодательства собственниками участков. К ним относятся использование по нецелевому назначению и неиспользование участка.

За нецелевое использование садоводческих и огороднических земель гражданам грозит штраф в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка. При этом крайней мерой за такое нарушение является принудительное изъятие земли у провинившегося дачника.

Правила собраний

С 2021 года изменились положения о проведении общего собрания. Теперь для этого не требуется предварительного уведомления о проведении собрания всех членов товарищества. Это положение действует при условии, если в уставе указана информации о дне, времени и месте проведения мероприятия.

Кроме этого, стало обязательным утверждение паспорта садового товарищества, находящегося в зоне риска лесного пожара. Дачников обязали обеспечить надлежащее содержание дорог и подъездов к водоемам и пожарным гидрантам, а также автоматическое открывание ворот и шлагбаумов для проезда пожарной техники.

Сроки дачной амнистии

Власти продлили дачную амнистию до 1 марта 2026 года. Легализовать можно участки земли, а также жилые дома, гаражи, сараи, бани, гаражи и другие постройки. Но есть нюанс — если дачный дом начали возводить после 4 августа 2018 года, то строительство и оформление прав на него должно осуществляться с соблюдением полных правил.

Для амнистии заявителю понадобится только технический план и правоустанавливающий документ на земельный участок. Кроме этого, гражданин может напрямую направить в местную администрацию уведомление о планах строительства или реконструкции жилого дома, если те начаты до 4 августа 2018 года.