Перечислены признаки поддельного полиса ОСАГО

Главным признаком поддельного полиса ОСАГО служит его аномально низкая цена, рассказал заместитель генерального директора страховой компании «Макс» Виктор Алексеев. Мошенники почти всегда пытаются привлечь жертв возможностью заплатить меньше.

При этом сомнения покупателей злоумышленники готовы развеять рядом заранее придуманных объяснений. «Это и якобы сниженный специально для них базовый тариф, и использование для снижения стоимости части своего вознаграждения от страховщика», — перечислил страховщик.

Мошенники работают с жертвами удаленно, а полисы доставляют курьерами. У настоящих представителей страховой компании на руках должны быть агентский договор и доверенность от компании, уточнил эксперт.

Проверить подлинность полиса можно, указав его номер на сайте Российского союза автостраховщиков. Если документ действителен, сайт найдет данные автомобиля, к которому прикреплен поиск. Искать так же можно и по номеру машины.